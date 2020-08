Ricorso respinto, ma il Trapani non ci sta: “Campionato falsato” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Ricorso del Trapani per ottenere uno sconto sui due punti di penalizzazione inflitti nel campionato di Serie B 2019-2020 è stato respinto. I siciliani sono stati così condannati alla retrocessione. Ma il Trapani non ci sta ed ha emesso un comunicato ufficiale per manifestare il proprio dissenso: “Il rigetto del Ricorso del Trapani Calcio da parte del collegio di garanzia del Coni è un errore che rappresenta e rappresenterà per sempre un unicum nella storia dello sport italiano. Un errore che verrà riconosciuto come tale dalla comunità del Diritto come del resto dimostrato dal parere pro-veritate, terzo ed imparziale, formulato da uno dei più autorevoli giuristi italiani il prof. Guido Alpa. Questo rigetto rappresenta ... Leggi su calcioweb.eu

