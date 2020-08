Piaggio vince gara Poste, 5.000 scooter per i postini (Di venerdì 7 agosto 2020) ANSA, - MILANO, 07 AGO - Il gruppo Piaggio si è aggiudicato la gara per la fornitura a Poste Italiane di 5.000 scooter termici a tre ruote da adibire al recapito postale. Il valore complessivo della ... Leggi su corrieredellosport

Milano, 7 ago. (LaPresse) - Il gruppo Piaggio si è aggiudicato la gara indetta a livello comunitario da Poste Italiane per la fornitura di 5.000 scooter termici a tre ruote da adibire al recapito post ...

