Osimhen: «Napoli? Ho la possibilità di far parte della storia del club» (Di venerdì 7 agosto 2020) Il neo acquisto del Napoli, Victor Osimhen, ha parlato di alcune tappe della sua carriera ai microfoni di Sport 1 Victor Osimhen, neo acquisto del Napoli, ha raccontato alcune esperienze legate alla sua carriera. Ecco le sue dichiarazioni: WOLFSBURG – «Quando sono arrivato al Wolfsburg era tutto diverso dalle mie abitudini, dal cibo al clima, dalla lingua al modo in cui le persone si rivolgevano a me. Mi sono chiesto se sarei riuscito a superarlo, ma se fossi rimasto in Nigeria non avrei mai avuto quest’opportunità. Era la mia prima volta in Europa, avevo 18 anni ma non mi è stato dato tempo per adattarmi». ESPERIENZA IN BELGIO – «Dopo esser stato respinto da Zulte Waregem e club Brugge, fui piegato dalla tristezza. Finché una ... Leggi su calcionews24

L'attaccante: "Entro a far parte di un club glorioso dove hanno giocato Maradona, Higuain e Cavani... spero sia in un passo in avanti per la mia carriera"

In una lunga intervista riportata da Sport 1 in Germania, Victor Osimhen parla dei suoi inizi in Bundesliga e della corsa che l'ha portato fino a Napoli. «L'avventura al Wolfsburg andò male perché ero

In una lunga intervista riportata da Sport 1 in Germania, Victor Osimhen parla dei suoi inizi in Bundesliga e della corsa che l'ha portato fino a Napoli. «L'avventura al Wolfsburg andò male perché ero