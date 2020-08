Ora è ufficiale: confermato Gotti sulla panchina dell’Udinese fino al 2021 (Di venerdì 7 agosto 2020) Come vi avevamo anticipato negli scorsi giorni in vista del rinnovo di contratto tra l’Udinese e il tecnico luca Gotti, ecco che il club friulano ha comunicato il rinnovo fino al prossimo 30 giugno 2021. Questa la nota del club bianconero: “Udinese Calcio comunica, con soddisfazione, il rinnovo di contratto con l’allenatore Luca Gottifino al 30 giugno 2021. La Società formula al mister i migliori auguri di buon lavoro.” Foto: sito ufficiale Udinese L'articolo Ora è ufficiale: confermato Gotti sulla panchina dell’Udinese fino al 2021 proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

