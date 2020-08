Noi ideatori, atleti del progresso sociale (Di venerdì 7 agosto 2020) Mi presento. Sono Ideatore, dotato di un carattere prosiliente e versatile, addestrato a vivere nella certezza dell’incertezza, disegnando gli scenari più vari e programmando le azioni da mettere in atto. Combino scienza e imprenditorialità, e entrambe con la natura, perseguendo una conoscenza molteplice e sfaccettata, associata alla capacità di salire in alto, vedere oltre e poi saltare, fare balzi in avanti. Noi, gli ideatori, siamo figure rappresentative di epoche che vanno dal Rinascimento all’Età dell’Illuminismo tra il 17mo e il 19 secolo – un arco temporale che ha mostrato profonde discontinuità. Siamo i polymath della rivoluzione cognitiva del XXI secolo, impegnati in ampi e diversi campi di studio e di lavoro, applicando modelli mentali che li collegano. Come i tre principi di Serendip (l’antico ... Leggi su ildenaro

