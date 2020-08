L’ex Lazio Morrison: “Non vedrete mai scene come quelle che hanno visto i miei occhi” (Di venerdì 7 agosto 2020) L’ex calciatore della Lazio, Ravel Morrison, dopo essere stato investito da Sir Alex Ferguson come uno dei più grandi talenti, sembra essersi un po’ perso per strada, tant’è che a 27 si ritrova senza una squadra. L’inglese naturalizzato giamaicano si è recentemente reso protagonista di uno sfogo sui social:“Non mi paragonate al primo che capita, perché parliamo di livelli diversi”. “Non esiste ‘un nuovo Ravel Morrison’ qualcuno non ‘è come Ravel Morrison’ perché ha un po’ di singhiozzo. Io ho avuto problemi seri nella mia vita, ho trovato davanti a me ostacoli da superare che nessuno potrà mai capire. Non potrete mai mettervi nei miei ... Leggi su sportface

