Juventus-Lione, Bonucci: “Delusione, ma abbiamo dato tutto” (Di venerdì 7 agosto 2020) “E’ una delusione, sapevamo che loro ci avrebbero aspettati nella loro metà campo. abbiamo creato tanto, ma il calcio è così. Questa sera abbiamo dato tutto. Un peccato, la partita d’andata potevamo farla meglio”. Lo ha detto Leonardo Bonucci dopo l’eliminazione della Juventus contro il Lione negli ottavi di Champions League. “abbiamo dimostrato che la condizione c’era, abbiamo spinto e creato cinque palle gol nitide – prosegue Bonucci dopo il 2-1 ai microfoni di Sky Sport – Merito loro che hanno passato il turno. Bilancio? E’ stata una stagione anomala per i discorsi che sappiamo. L’obiettivo principale era vincere il campionato e lo ... Leggi su sportface

