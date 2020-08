Intel ha subito una grave violazione: trapelati in un leak 20 GB di informazioni riservate (Di venerdì 7 agosto 2020) Intel ha subito una considerevole violazione dei dati in cui sono trapelati circa 20 GB di informazioni tecniche e documenti strettamente confidenziali. Le informazioni, insieme a diversi documenti che includono dettagli riservati sulle CPU esistenti e future, sono trapelate sotto il nome "Intel Exconfidential Lake Platform Release".In una dichiarazione a Tom's Hardware, Intel afferma che le informazioni trapelate provengono principalmente dal Resource & Design Center di Intel: "Stiamo indagando su questa situazione. Le informazioni sembrano provenire dal Resource & Design Center di Intel, che ospita informazioni che possono essere utilizzate dai nostri clienti, ... Leggi su eurogamer

