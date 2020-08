Focolaio nel Mantovano, sindaco Rodigo: "Primi dati fanno ben sperare" (Di venerdì 7 agosto 2020) Mantova, 7 agosto 2020 - " I Primi risultati fanno ben sperare , perché, guardando le proporzioni numeriche, la maggioranza dei contagiati dovrebbe già essere emersa, ovvero i 97 di cui si è data ... Leggi su ilgiorno

Quaresimale: “Il grido di dolore dei sindaci è stato unanime tutti hanno condannato la procedura del Governo nel distribuire questi migranti in piccoli centri, molti dei quali alla prese con il sisma ...

Si riporta una analisi dei dati relativi al periodo 27 luglio – 2 agosto 2020, successivo alla terza fase di riapertura avvenuta il 3 giugno 2020. Per i tempi che intercorrono tra l’esposizione al pat ...

