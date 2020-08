Fertilità complicata per i giovani della ‘terra dei fuochi’: l’allarme arriva da uno studio (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFertilità a rischio per chi vive nella zona definita “terra dei fuochi”. E’ il risultato di uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista International Journal of Molecular Science, un nuovo studio nell’ambito del progetto di ricerca EcoFoodFertility, che mette in luce un inedito meccanismo di danno al Dna degli spermatozoi da eccesso di metalli pesanti nello sperma. I numeri sono allarmanti: la biologa molecolare, Marina Piscopo, del Dipartimento di Biologia dell’università Federico II di Napoli, ha analizzato le proteine nucleari basiche di spermatozoi umani in 240 individui: 160 residenti nella Terra dei Fuochi e 80 in zone a basso impatto ambientale, residenti nella provincia di Salerno, reclutati nell’ambito del Progetto di ricerca EcoFoodFertility, coordinato da Luigi ... Leggi su anteprima24

