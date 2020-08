Fabio Jakobsen è uscito dal coma farmacologico (Di venerdì 7 agosto 2020) AGI - Il ciclista olandese Fabio Jakobsen e' uscito dal coma farmacologico indotto dopo l'incidente avvenuto durante la tappa del Giro di Polonia di mercoledi' scorso. Lo riferiscono gli organizzatori della competizione, secondo i quali le condizioni dell'atleta sono "buone" e non ci sarebbe stato nessun danno neurologico. "Abbiamo buone notizie dall'ospedale di Sosnowiec! Fabio Jakobsen si è svegliato dal coma. Le condizioni sono buone", si legge sul profilo Twitter del Tour di Polonia. A pochi metri dal traguardo, il ventitreenne era stato schiacciato contro le transenne alla velocità di 80 chilometri all'ora dalla brusca virata a destra del connazionale Dylan Groenewegen, con il quale stava correndo gomito a gomito. ... Leggi su agi

Eurosport_IT : Fabio #Jakobsen, questa la vinci eh!! ??????? - Eurosport_IT : Le cose belle. Forza Fabio #Jakobsen e in bocca al lupo! ????????? #ForzaFabio #TDP20 #EurosportCICLISMO - arcoll86 : RT @perchetendenza: 'Fabio Jakobsen': Perché è uscito dal coma indotto in cui si trovava a seguito della grave caduta al Giro di Polonia di… - SpazioCiclismo : Altre buone notizie dall'ospedale dove è ricoverato Fabio Jakobsen #TDP20 #ForzaFabio - albertomarti : RT @perchetendenza: 'Fabio Jakobsen': Perché è uscito dal coma indotto in cui si trovava a seguito della grave caduta al Giro di Polonia di… -