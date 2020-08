De Filippi, retroscena sulla Marcuzzi: “Temptation in minigonna? Non puoi” (Di venerdì 7 agosto 2020) Una stagione di Temptation Island si è appena conclusa – quella targata Filippo Bisciglia – e una è pronta a cominciare – quella targata Alessia Marcuzzi -. La data di partenza è prevista per mercoledì 9 settembre 2020 e sulla prossima avventura in terra sarda si è espressa nelle scorse ore Maria De Filippi, ideatrice … L'articolo De Filippi, retroscena sulla Marcuzzi: “Temptation in minigonna? Non puoi” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

ElisaDiGiacomo : Stefano De Martino, De Filippi retroscena sulla Rodriguez: ‘Si erano innamorati ad Amici’ - infoitcultura : Stefano De Martino, Maria De Filippi svela il retroscena: «Ho detto io a Emma Marrone che era innamorato di Belen» - Notiziedi_it : Belen, Stefano e Emma Marrone: il retroscena 8 anni dopo. Maria De Filippi: “Sono stata io a dirlo…” - blogtivvu : Maria De Filippi: “Dissi io ad Emma Marrone che Stefano De Martino si era innamorato di Belen Rodriguez”, il retros… - blogtivvu : Maria De Filippi: “Dissi io ad Emma Marrone che Stefano De Martino si era innamorato di Belen Rodriguez”, il retros… -