Csm, Giorgis: «Un buon testo, ma possiamo migliorarlo» (Di venerdì 7 agosto 2020) «È un buon testo, contiene molte innovazioni positive. Scelte nette ma anche equilibrate. In una materia così delicata l’equilibrio è un elemento indispensabile per arrivare a riforme capaci di durare nel tempo». Così il sottosegretario alla giustizia Andrea Giorgis, Pd, presenta il testo di legge su ordinamento giudiziario e Csm licenziato ieri sera dal Consiglio dei ministri dopo oltre tre mesi di elaborazione nella maggioranza. Giorgis, non c’è il sorteggio per la selezione dei togati, ma è invece previsto per … Continua L'articolo Csm, Giorgis: «Un buon testo, ma possiamo migliorarlo» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Csm Giorgis Csm elezioni sorteggio Giustizia Giorgis Consiglio ministri Il Dubbio Csm, stop alle candidature per due anni per uomini di governo e segretari di partito

ROMA. Accordo fatto. La maggioranza chiude, nella notte, l’intesa sulla nuova legge che cambia le regole per l’elezione al Csm. Una riforma non solo contro le correnti dopo l’inchiesta di Perugia su P ...

ROMA. Accordo fatto. La maggioranza chiude, nella notte, l’intesa sulla nuova legge che cambia le regole per l’elezione al Csm. Una riforma non solo contro le correnti dopo l’inchiesta di Perugia su P ...