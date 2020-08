"Cose se partissero per una crociera". Migranti, in una foto tutta la vergogna del governo: il dettaglio che fa indignare (Di venerdì 7 agosto 2020) Lampedusa. Cala Pisana, ore 15. Una cinquantina di Migranti è in fila per salire sulla nave-quarantena affittata dal governo per alleggerire il sovraffollamento dell'hotspot dell'isola. Il centro di prima accoglienza lampedusano può accogliere solo 90 ospiti e al momento ce ne sono circa 700. I volontari della Croce Rossa che operano sulla Azzurra sono in tuta anti-contagio, bardati dalla testa ai piedi. I Migranti, quasi tutti giovani tunisini in shorts, t-shirt e cappellino, sembrano rilassati, invece. Hanno la mascherina sul viso, ma non rispettano il distanziamento sociale. Alcuni trovano il tempo di celebrare il momento facendosi un selfie. Quasi come se stessero partendo per una crociera. Leggi su liberoquotidiano

