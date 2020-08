Coronavirus in Italia, contagi ancora in aumento: 552 in 24 ore. Tre vittime (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Continuano a salire i contagi da Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 552 (183 in Veneto e 69 in Lombardia), con un aumento di 150 unità rispetto ai 402 di ieri, per un totale di 249.756 casi dall’inizio della pandemia. Tre le vittime rispetto alle 6 di ieri, per un totale di 35.190 persone. Nessuna regione a zero contagi. Nel frattempo, i casi di Coronavirus nel mondo hanno superato quota 19 milioni, mentre in India sono stati oltrepassati i due milioni di contagi e in Africa le infezioni hanno oltrepassato il milione. 7 Arriva anche l’allarme dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha pubblicato i nuovi dati sul Covid-19: il numero di casi si è moltiplicato per sette tra ... Leggi su quifinanza

