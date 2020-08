Champions League, Juve-Lione 2-1, il tabellino (Di venerdì 7 agosto 2020) TORINO - La Juve batte il Lione 2-1, ma non basta. Vantaggio francese su calcio di rigore, fallo di Bernardeschi su Aouar , con Depay , pari sempre dal dischetto, fallo di mano di Depay in area,, con ... Leggi su corrieredellosport

FCBarcelona : Lionel #Messi; @ChampionsLeague Virtuoso FULL VIDEO: - juventusfc : KICK OFF |??| Si parte!! Qui, dove tutto è possibile, regalateci una grande serata! #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ??… - juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - ferraiolia : RT @Bubu_Inter: Quindi l'Inter con la metà del monte ingaggi della Juve, dopo 9 anni senza vincere nulla DOVEVA vincere il campionato ed è… - albertocol9 : RT @Zziagenio78: +++NASCONO GLI JUVENTINI NEGAZIONISTI:'LA CHAMPIONS LEAGUE NON ESISTE'+++ #JUVOL -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Riparte la Champions League Il Post CHAMPIONS LEAGUE. Ronaldo non basta, la Juve saluta la Coppa

Addio sogni di gloria. La Juventus batte 2-1 il Lione nel ritorno degli ottavi di Champions League, ma ai quarti, dopo il ko dell’andata (1-0 per i francesi), ci vanno gli uomini di Garcia. Nella ripr ...

Calcio: Juve eliminata dalla Champions, il 2-1 al Lione non basta

La doppietta di Ronaldo regala una vittoria inutile ai bianconeri TORINO (ITALPRESS) - La Juventus viene eliminata dalla Champions League per mano del Lione. Non riesce l'operazione rimonta ai biancon ...

Addio sogni di gloria. La Juventus batte 2-1 il Lione nel ritorno degli ottavi di Champions League, ma ai quarti, dopo il ko dell’andata (1-0 per i francesi), ci vanno gli uomini di Garcia. Nella ripr ...La doppietta di Ronaldo regala una vittoria inutile ai bianconeri TORINO (ITALPRESS) - La Juventus viene eliminata dalla Champions League per mano del Lione. Non riesce l'operazione rimonta ai biancon ...