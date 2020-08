Brno, Libere 1: svetta Nakagami su Mir; 6° Dovizioso, 8° Rossi (Di venerdì 7 agosto 2020) Gloria per Takaaki Nakagami nella prima sessione di Libere sulla pista di Brno, sede del GP della Repubblica Ceca della MotoGP. Il giapponese della Honda Lcr di Lucio Cecchinello segna infatti il ... Leggi su gazzetta

SkySportMotoGP : Top-5 inedita nel mattino di Brno (?? #FP1) Quattro italiani in top-10, Dovi il migliore ???? I tempi ?… - SkySportMotoGP : A Brno torna in pista il Motomondiale! Tutti gli aggiornamenti dalla mattina della #MotoGP #SkyMotori #SkyMotoGP… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: Top-5 inedita nel mattino di Brno (?? #FP1) Quattro italiani in top-10, Dovi il migliore ???? I tempi ? - VAVEL_Italia : Gp Brno Incredibile Nakagami: sue le prime libere - VAVEL Italia ?@SkySportMotoGP? ?@MotoGP? #CzechGP #motogp - LucianoQuaranta : RT @SkySportMotoGP: A Brno torna in pista il Motomondiale! Tutti gli aggiornamenti dalla mattina della #MotoGP #SkyMotori #SkyMotoGP #Czec… -