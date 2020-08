Bayern Monaco, Salihamidzic: «Rinnovo Alaba? Non è il momento di parlarne» (Di venerdì 7 agosto 2020) Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, ha parlato del Rinnovo contrattuale di David Alaba Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Germania del Rinnovo contrattuale di David Alaba. Ecco le sue dichiarazioni: «Le conversazioni stanno andando bene, ma adesso non è il momento di parlarne. La tensione è in aumento qui a Monaco per la partita di sabato. Ci concentriamo solo sulla sfida contro il Chelsea. E finora ho la mia linea. A un certo punto verrà presa una decisione, e quando arriverà la comunicheremo. Qui al ... Leggi su calcionews24

