Alvino ironizza: "Mi criticherete, ma sono contento per la vittoria della Juve!" (Di venerdì 7 agosto 2020) La Juve vince ma non basta e viene eliminata dalla Champions. ironizza sui social Carlo Alvino: "Lo so che mi criticherete ma io devo confessarvi che stasera sono contento della vittoria della Juventus!".

La Juve vince ma non basta e viene eliminata dalla Champions. Ironizza sui social Carlo Alvino: "Lo so che mi criticherete ma io devo confessarvi che stasera sono contento della vittoria della Juventu ...

Alvino ironizza sugli arbitri di Cagliari-Juve: "Finalmente il calcio italiano lancia i giovani"

Il giornalista Carlo Alvino, con un messaggio su Twitter, ha voluto ironizzare sulla sestina arbitrale di Cagliari-Juventus, match in scena questa sera alla Sardegna Arena per il penultimo turno di qu ...

