Temptation Island: riparte il 9 settembre con la Marcuzzi! (Di giovedì 6 agosto 2020) Finalmente una data. Quando andrà in onda l’edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi? Scopriamolo insieme. Alessia Marcuzzi è pronta. Sta ricaricando le pile in vacanza insieme al marito Paolo Calabresi Marconi per poi intraprendere con determinazione la nuova avventura televisiva. A partire dal 9 di settembre, secondo quanto riporta sulla propria pagina Instagram uominiedonneclassicoeover, la conduttrice sarà infatti al timone di Temptation Island e accompagnerà le coppieArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - STEPIR611 : @PierStolfo @PatriziaRametta Hanno ragione a definirci idioti. Un popolo serio si sarebbe già rivoltato e avrebbe c… - infoitcultura : Antonella Elia e Pietro Delle Piane dopo Temptation Island, beccati: le foto rubate - infoitcultura : Antonella Elia e Pietro Delle Piane insieme dopo la trasmissione Temptation Island 2020 -