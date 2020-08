Sassuolo, De Zerbi: “Non ho l’ansia di andare in un top club, posso restare qui dieci anni” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Se hai l’ansia di andare a tutti i costi in un top club, è giusto accettare i compromessi. Se invece non c’è quest’ansia, è diverso. E se si riferisce a me, io non ho l’ansia di andare da nessuna parte. Potrei stare al Sassuolo dieci anni, non è scritto da nessuna parte che andrò in un top club. Se ci saranno le condizioni giuste lo farò. Altrimenti no, ma senza problemi”. Così Roberto De Zerbi, l’allenatore del Sassuolo, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha ribadito di essere contento in un club ambizioso come il Sassuolo, ma non ha potuto negare di essere affascinato dalla possibilità di allenare ... Leggi su sportface

