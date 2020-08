Sambenedettese, gran colpo per l’attacco: arriva Maxi Lopez (Di giovedì 6 agosto 2020) Siamo ancora alle prime battute della sessione estiva di calciomercato, ma alcuni club hanno già messo a segno degli interessanti colpi. Nelle ultime ore, in particolare, a rubare la scena è stata la Sambenedettese, club di Serie C, che ha annunciato l’arrivo di Maxi Lopez attraverso la propria pagina Facebook. L’argentino, reduce dalla promozione in Serie A con il Crotone, è pronto a cimentarsi in una nuova avventura, approdando alla corte del tecnico Paolo Montero. https://www.facebook.com/watch/?v=786342178773947 Leggi su sportface

Sambenedettese, gran colpo per l'attacco: arriva Maxi Lopez Sportface.it

Come ricorda il presidente del Premio, Massimo Pasqualone: “nelle precedenti edizioni, questo concorso è stato celebrato a Firenze; quest’anno l’Associazione Irdidestinazionearte ha pensato di ...

Basket: Quarto colpo di mercato per la Sambenedettese Basket che firma l’ala Cristian Popa

squadra del massimo campionato rumeno. Queste sono le sue prime parole da giocatore rossoblù: “Sono molto felice di far parte di questo progetto. Ringrazio il Presidente della Sambenedettese Basket e ...

