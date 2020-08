Salgono i contagi: 402 nuovi positivi e 6 morti. 5 nella sola Lombardia (Di giovedì 6 agosto 2020) Continuano a salire i nuovi contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 402 casi, portando così il totale delle persone che hanno contratto la malattia a 249.204. I ... Leggi su globalist

