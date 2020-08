Rita Dalla Chiesa, bastonata alla Raggi: «Non meritiamo di vivere tra topi e cinghiali» (Di giovedì 6 agosto 2020) Rita Dalla Chiesa è persona sobria ed elegante. Le sue prese di posizione, pertanto, sono ineccepibili anche se affilate come una lama che entra dritta dritta nell’incapacità della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Non è la prima volta che Rita Dalla Chiesa la “bastona” sui social, postando foto di rifiuti e cassonetti indecenti per le vie di Roma. Ora parte con un nuovo attacco lapidario dopo un tweet della stessa Virginia Raggi. «Non meritiamo di vivere con questi odori terrificanti» Che polemizzava con Zingaretti e la decisione della Regione Lazio sulle discariche di Roma. Il nuovo Piano rifiuti regionale prevede infatti ... Leggi su secoloditalia

