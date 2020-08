Pontina, un’auto in fiamme e un incidente tra due tir paralizzano il traffico in direzione Latina (Di giovedì 6 agosto 2020) Serata da dimenticare per i pendolari che percorrono la SS 148 Pontina in direzione Latina oggi 6 agosto. Nel giro di un’ora un incidente tra due mezzi pesanti e un’automobile in fiamme hanno completamente bloccato la circolazione nella corsia sud. Intorno alle ore 18 due tir si sono tamponati all’altezza dello svincolo di via Laurentina, nel territorio comunale di Ardea, in direzione Aprilia. In pochi minuti si sono formate lunghe code, in quanto i due tir hanno ostruito gran parte della sede stradale. Fortunatamente non sono stati registrati feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia. Poco dopo le 20:00, invece, un’auto è andata a fuoco all’altezza dello svincolo Nettuno-Le Ferriere, nel territorio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

