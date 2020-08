Pisa. Incidente in località Mortellini: morto centauro di 32 anni (Di giovedì 6 agosto 2020) Alba tragica a Pisa. Lungo la via Aurelia, in località Mortellini, ha perso la vita un centauro di 32 anni. La vittima, un dominicano residente a Livorno, si è scontrato con un’altra moto condotta da una donna rimasta ferita non in maniera grave. Poco dopo un terzo biker ha tamponato un’auto che si era fermata per prestare i primi soccorsi. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con la Misericordia di Pisa e la Pubblica Assistenza del Litorale Pisano. Tre le persone ferite, tutte residenti a Livorno. Sono state condotte in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello. Leggi su laprimapagina

