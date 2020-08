Paura in spiaggia, la tromba d’aria arriva all’improvviso: bagnanti in fuga e alberi sradicati (Di giovedì 6 agosto 2020) Sono immagini impressionanti quelle che arrivando da Cefalù, città costiera nel nord della Sicilia, dove ieri una violenta tromba d’aria si è abbattuta sulla spiaggia, travolgendo bagnanti, auto e alberi. La tromba d’aria si è formata in mare, sul litorale, come testimoniano i numerosi video pubblicati dagli utenti su Twitter. Il fenomeno atmosferico ha sollevato la sabbia, trasportando in aria anche parte della vegetazione che si trovava sulla passeggiata in prossimità del lido. È scattato il panico e come mostrano i video, appena la tromba d’aria è arrivata in spiaggia, i bagnanti sono fuggiti cercando riparo. Un mini tornado che ha poi esaurito la sua ... Leggi su caffeinamagazine

