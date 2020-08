“Ma non doveva andare tutto bene?”, lo show di Maurizio Battista (Di venerdì 7 agosto 2020) Con il suo nuovo spettacolo "Ma non doveva andare tutto bene?" Maurizio Battista torna in scena ad agosto per quattro serate, sabato 8 e domenica 9 agosto e sabato 29 e domenica 30 agosto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, nella Cavea dell`Auditorium Parco della Musica di Roma. Uno spettacolo che rappresenta un ritorno alle scene e alla vita, in cui l`artista e il suo pubblico si riappropriano degli spazi live per una serata divertente e in massima sicurezza nella Roma da cui il comico trae la sua linfa.Con la sua proverbiale ironia, Battista affronterà i temi che hanno cambiato il mondo e le vite di tutti, per farne oggetto di riflessione, ma sottolineando gli aspetti grotteschi e contraddittori che, pur nel disagio, hanno costituito motivo di ilarità. Lo ... Leggi su ilfogliettone

