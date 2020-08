Lavoro agile, fondi e nuovi progetti: possiamo ricucire il divario tra Nord e Sud (Di giovedì 6 agosto 2020) È storicamente significativo il fatto che sia stata proprio la Ue a richiamare l’attenzione della politica nazionale sul problema della coesione. Il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha dichiarato che “Il Sud è un problema europeo”. I primi venti anni del secolo XXI hanno accentuato i divari, con politiche che speravano di rilanciare il Paese concentrando le risorse e gli investimenti nella sua parte più ricca. Gli esiti, già disastrosi al 2014, dimostrano che un Paese con un divario interno come l’Italia non potrà mai crescere, vanificando ogni sforzo. È significativo che debbano ricordarcelo da Bruxelles. A dire il vero, sarebbe bastato studiarsi la lezione di Pasquale Saraceno o, più di recente, di Adriano Giannola. Il divario non è inossidabile, ... Leggi su ilfattoquotidiano

zazoomblog : Lavoro agile fondi e nuovi progetti: possiamo ricucire il divario tra Nord e Sud - #Lavoro #agile #fondi #nuovi - ilfattoblog : Lavoro agile, fondi e nuovi progetti: possiamo ricucire il divario tra Nord e Sud - clikservernet : Lavoro agile, fondi e nuovi progetti: possiamo ricucire il divario tra Nord e Sud - Noovyis : (Lavoro agile, fondi e nuovi progetti: possiamo ricucire il divario tra Nord e Sud) Playhitmusic - - ing_negrini : Primo tentativo di regolare il lavoro agile: molte le zone d'ombra, specie riguardo la separazione tra vita profess… -