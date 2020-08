La crisi mistica di Libero: “Lines inventa i maschi col ciclo per vendere assorbenti” (Di giovedì 6 agosto 2020) La Lines, azienda che produce pannolini e assorbenti, ha vinto oggi un intero paginone su Libero. Il quotidiano di Feltri, in evidente crisi mistica, pubblica un articolo dal titolo “Pur di vendere gli assorbenti, Lines inventa i maschi col ciclo”. Non è vero, come facilmente intuibile. Ma il pezzo è uno spunto per fare un po’ di caciara su temi come l’identità di genere e l’orientamento sessuale. Lines – che, Libero ci tiene a precisare, “è solo in parte italiana”… sono sempre un po’ gli stranieri, il problema) ha pubblicato sul suo sito una pagina informativa nella quale cerca di fare chiarezza sugli argomenti succitati, in maniera didascalica e corretta. Apriti ... Leggi su ilnapolista

napolista : La crisi mistica di Libero: "Lines inventa i maschi col ciclo per vendere assorbenti" Il quotidiano di Feltri soffr…

Lì è stato ritrovato il corpo della vittima, la 30enne Rexandra Rusco. Prima i ravvedimenti, poi la confessione: “Ho un rimorso di coscienza, nell’ottobre del 2015 ho ucciso una donna”. Grazie alle ri ...

