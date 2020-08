Juventus, Bergomi: “Dybala non è un campione”, Adani non ci sta (Di giovedì 6 agosto 2020) Interessante confronto in diretta tv su Sky tra Beppe Bergomi e Daniele Adani. Il motivo del contendere è stato Paulo Dybala, votato come MVP della stagione di Serie A e però probabilmente assente per il match di Champions League dei bianconeri contro il Lione. Secondo Bergomi, “Dybala non è un campione. E’ un grande giocatore, ma non un campione”, e dunque la sua assenza contro i francesi non dovrebbe costare ai bianconeri l’eliminazione, mentre Adani, da sempre estimatore della Joya, non sembrava d’accordo. Leggi su sportface

