Internazionali d’Italia, possibile mini-Slam? (Di giovedì 6 agosto 2020) Sicuramente esiste comunione d’intenti tra Binaghi, numero uno della FIT, e il ministro Spadafora. L’obiettivo è quello di far svolgere gli Internazionali d’Italia a settembre. «L’ATP ci ha chiesto di allungare gli Internazionali BNL d’Italia, con 96 iscritti e tre giorni in più di partite. Pagherebbe anche la differenza di montepremi», ha detto Binaghi un po’ a sorpresa. Solo pochi giorni fa Andrea Gaudenzi si era espresso sullo swing europeo senza accennare minimamente a questa ipotesi. Sicuramente il fatto che Madrid non si giochi più ha dato ancora maggior visibilità al torneo italiano. Non va dimenticato, poi, che in questo modo i giocatori avranno più tempo per riprendersi dagli US Open di New York, al via il 31 ... Leggi su sport.periodicodaily

