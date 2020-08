Il gatto spacciatore è riuscito a evadere dal carcere dello Sri Lanka (Di giovedì 6 agosto 2020) È diventato suo malgrado – e non di certo per sua volontà – un «fuorilegge» e, dopo essere stato scoperto e trattenuto in prigione, è riuscito a evadere. E così il gatto «spacciatore» è stato capace di eludere la sorveglianza delle forze dell’ordine, scappando dal carcere di massima sicurezza di Welikada, un sobborgo dello Sri … Leggi su periodicodaily

