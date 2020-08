Il Castello delle cerimonie, Real Time smentisce le voci di chiusura: a settembre la nuova stagione (Di giovedì 6 agosto 2020) Real Time manderà in onda le nuove puntate de Il Castello delle cerimonie da settembre, smentendo così le voci di chiusura, della struttura e del programma. I fan de Il Castello delle cerimonie possono tirare un sospiro di sollievo, il programma di Real Time non chiuderà, Fanpage ha intervistato i responsabili di Real Time che hanno smentito la chiusura del programma. Imma Benedetti continuerà ad ospitare matrimoni e le telecamere resteranno accese nel lussuoso Grand Hotel La Sonrisa, Il Castello delle cerimonie riaprirà le porte a ... Leggi su movieplayer

