"Il Castello delle Cerimonie" andrà in onda: la smentita di Real Time (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Buone notizie per tutti i fan e gli appassionati della trasmissione "Il Castello delle Cerimonie". Nelle ulTime ore era circolata l'annuncio che, a causa delle normative anti-covid, Real Time aveva deciso di sospendere la messa in onda del programma partenopeo. Ma è la stessa emittente televisiva che smentisce la notizia a Fanpage.it. I matrimoni più eccessivi e pazzi dell'hinterland napoletano saranno visibili a partire dal 4 settembre quando ritorneranno in seconda serata sul canale 31 del digitale terrestre. Le nuove puntate, infatti, sono state registrate sia prima che dopo l'emergenza Coronavirus. Gli spettatori, dunque, avranno la possibilità non ...

