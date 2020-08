GF Vip, Gabriel Garko concorrente: l’annuncio di Patrizia De Blanck (Di giovedì 6 agosto 2020) Gabriel Garko sarà fra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Ad annunciarlo Patrizia De Blanck che in un’intervista live ha svelato il nome di alcuni protagonisti della prossima edizione del reality. “Io so solo Gregoraci, Gabriel Garko e Flavia Vento – ha detto -. Gli altri non so chi sono. E siccome dura tre mesi”. Sembra dunque confermata la presenza di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, ma soprattutto di Gabriel Garko. Nomi importanti che renderebbero il GF Vip un successo annunciato. Dopo gli ottimi risultati raggiunti nella scorsa edizione del reality, Alfonso Signorini aveva annunciato la volontà di portare altri vip interessanti nella casa di Cinecittà. “Con mia grande sorpresa si sta ... Leggi su dilei

fabio_blob_ : RT @Alessandherle: Ecco il video in cui Patrizia De Blanck svela la sua partecipazione al GF Vip e dice che insieme a lei ci saranno Elisab… - Gio79803890 : RT @Alessandherle: Ecco il video in cui Patrizia De Blanck svela la sua partecipazione al GF Vip e dice che insieme a lei ci saranno Elisab… - lucasprezioso : RT @Alessandherle: Ecco il video in cui Patrizia De Blanck svela la sua partecipazione al GF Vip e dice che insieme a lei ci saranno Elisab… - PBerluskony : RT @Alessandherle: Ecco il video in cui Patrizia De Blanck svela la sua partecipazione al GF Vip e dice che insieme a lei ci saranno Elisab… - Federic01996 : RT @Alessandherle: Ecco il video in cui Patrizia De Blanck svela la sua partecipazione al GF Vip e dice che insieme a lei ci saranno Elisab… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Gabriel Gabriel Garko, dopo il bacio di Gabriele Rossi e Casalino, va al Gf Vip DonnaPOP GF Vip, Gabriel Garko concorrente: l’annuncio di Patrizia De Blanck

Gabriel Garko sarà fra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Ad annunciarlo Patrizia De Blanck che in un’intervista live ha svelato il nome di alcuni protagonisti della prossima edizione del reality.

Grande Fratello Vip, svelati i concorrenti: quante sorprese

Si avvicina la quinta edizione del Grande Fratello Vip che avrà inizio il 14 settembre: intanto prende corpo il cast con la presenza di nomi importanti e a sorpresa Manca ormai poco alla quinta edizi ...

Gabriel Garko sarà fra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Ad annunciarlo Patrizia De Blanck che in un’intervista live ha svelato il nome di alcuni protagonisti della prossima edizione del reality.Si avvicina la quinta edizione del Grande Fratello Vip che avrà inizio il 14 settembre: intanto prende corpo il cast con la presenza di nomi importanti e a sorpresa Manca ormai poco alla quinta edizi ...