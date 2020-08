Facciamo chiarezza sul termoscanner all’entrata di uffici e supermercati: non sarà obbligatorio (Di giovedì 6 agosto 2020) Il termoscanner per la misurazione della febbre è sempre stato un passaggio un po’ inquietante in questi mesi di ripresa post lockdown. Ora, il comitato tecnico-scientifico – nell’ultima riunione che è stata effettuata in preparazione del prossimo Dpcm del 10 agosto – si è riunito per dettare, tra le altre, anche questa linea guida al governo. La misurazione della febbre dovrà avvenire preventivamente, al momento di uscire di casa. Sarà sempre più raro trovare misuratori di temperatura agli ingressi di centri commerciali e uffici. LEGGI ANCHE > Gli studenti dovranno misurarsi la febbre a casa termoscanner, cosa cambia nelle intenzioni del comitato tecnico-scientifico Il comitato tecnico-scientifico, infatti, ha valutato i costi di una operazione di questo tipo e ha ... Leggi su giornalettismo

fayreonfire : Facciamo chiarezza: io sta cosa la voglio e me la merito - LKaganovich2970 : Allora, facciamo chiarezza. Qui tutti esperti di esplosivo. La prima diretta della mia vita, con @AntonelloZedda,… - ritafrediani : @danieledv79 @sioavessiprevis @davidealgebris Allora facciamo chiarezza , perchè della ignorante a me non la date.… - fabio_marcati : @Uccidetemi4 @adrydochie @ZanAlessandro Mi hai mancato di rispetto e insultato in 2 messaggi.. tu parli di maturità… - gimanzi : @ElisabettaPic13 Ahhh . Perseverano! Zitti. Ad ogni uscita è peggio! Facciamo chiarezza : Libia = abitanti Libici Libano= abitanti Libanesi -

Ultime Notizie dalla rete : Facciamo chiarezza Beirut: violente esplosioni al porto, cosa è successo davvero? Facciamo chiarezza ScienceCuE Intimidazione negli uffici dell’Ars, una cravata tagliata per il Presidente dell’Antimafia Claudio Fava

Una cravatta tagliata a metà è stata fatta trovare al deputato regionale Claudio Fava nel suo ufficio all’Ars. La stanza solitamente è chiusa a chiave. Il fatto è stato denunciato alla polizia che ha ...

Intimidazione negli uffici dell’Ars, una cravatta tagliata per il Presidente dell’Antimafia Claudio Fava

Una cravatta tagliata a metà è stata fatta trovare al deputato regionale Claudio Fava nel suo ufficio all’Ars. La stanza solitamente è chiusa a chiave. Il fatto è stato denunciato alla polizia che ha ...

Una cravatta tagliata a metà è stata fatta trovare al deputato regionale Claudio Fava nel suo ufficio all’Ars. La stanza solitamente è chiusa a chiave. Il fatto è stato denunciato alla polizia che ha ...Una cravatta tagliata a metà è stata fatta trovare al deputato regionale Claudio Fava nel suo ufficio all’Ars. La stanza solitamente è chiusa a chiave. Il fatto è stato denunciato alla polizia che ha ...