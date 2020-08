Esplosione Beirut: un'italiana tra le 137 vittime. Macron in visita: indagine internazionale (Di giovedì 6 agosto 2020) L'italiana aveva 92 anni. Mentre si scava ancora sotto le macerie, con gli ospedali al collasso, scoppia la rabbia popolare, nonostante le promesse di un'inchiesta rapida. Macron promette: la Francia ... Leggi su tg.la7

Anto_Giovinazzi : Un’esplosione assordante, una disgrazia che lascia senza parole. Il dolore nel vedere queste immagini e la sensazi… - SkyTG24 : Nell'esplosione di #Beirut molti animali sono stati separati dai propri padroni. Per questo l'ONG 'Animals Lebanon'… - DPCgov : #6agosto Esplosione #Beirut Atterrato volo di @ItalianAirForce con squadre NBCR e esperti in verifiche di staticit… - ricciula : RT @NamanTarcha: #Libano???? Incidente o Sabotaggio Esplosione del Porto di #Beirut in attesa di indagini sono tutti scenari aperti sopratutt… - keitramarin2000 : RT @eziomauro: Esplosione Beirut, Farnesina: morta una cittadina italiana -