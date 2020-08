Delusione Trapani, Collegio di Garanzia del Coni boccia il ricorso e granata in C (Di giovedì 6 agosto 2020) Dibattimento lungo al Coni ma alla fine è arrivata la tanto attesa sentenza in merito al ricorso presentato dal Trapani contro la penalizzazione di due punti per il ritardato pagamento degli stipendi di febbraio. Il Collegio di Garanzia ha respinto il ricorso del club granata che dunque retrocede in Serie C. ricorso bocciato, conferma del playout tra Pescara e Perugia. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Delusione Trapani Delusione Trapani, granata battuti dal Pisa. Adesso la salvezza si fa sempre più complicata PrimaPagina Trapani Tesser apre la nuova rivoluzione del Bari?

Dopo la delusione per il mancato approdo in Serie B ... Nel raggruppamento dei biancorossi, infatti, giocheranno compagini blasonate come Avellino, Palermo, Catania, Trapani, Casertana, Monopoli e ...

Superpippo e Stroppa, l’annata perfetta. Pisa, hai fatto il massimo. Empoli a metà

5 - Ascoli: Una delusione, il “Picchio” cercava i playoff, si è salvato all'ultima giornata. Grazie a mister Dionigi – 14 punti in 8 partite – ed alle reti di Scamacca e Ninkovic. 9 - Benevento: Un ca ...

