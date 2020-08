Covid, perché in Italia non c’è stata la nuova impennata di contagi? (Di giovedì 6 agosto 2020) (immagine: Getty Images)Il luglio appena terminato è stato un mese particolarmente impietoso, in termini di pandemia. Si è toccata quota 18 milioni di contagi in tutto il mondo, per un totale di quasi 700mila decessi. Il virus ha colpito particolarmente duro negli Stati Uniti e in Brasile, e negli ultimi giorni i casi sono tornati a salire anche in paesi europei in cui la situazione sembrava essere sotto controllo: secondo le stime diffuse dagli Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Cotnrol), al 30 luglio in Europa sono stati segnalati complessivamente oltre 1 milione e 700mila contagi. A destare particolare preoccupazione sono soprattutto la Francia, la Spagna, la Germania, il Regno Unito e i paesi balcanici. Tanto per citare qualche altro numero, sia in Spagna che in Francia, dopo un periodo di relativa ... Leggi su wired

NicolaPorro : In Italia, l’emergenza da Covid-19 è finita da un pezzo, eppure (unico caso in Europa) il governo tiene artificialm… - TizianaFerrario : non mi piace x niente che sia stato eliminato il distanziamento sulle Frecce.È un errore.Siamo circondati da nazio… - TizianaFerrario : Ma basta! @matteosalvinimi ma perché dobbiamo perdere sempre tempo a parlare di #Salvini quando gli italiani sono… - IlReverendo71 : @AnnalisaChirico Ma alla fine per voi sovranisti leghisti, il Covid esiste o no? Perché compare e scompare a second… - Cecilia3196 : RT @GiorgiaMeloni: 'Abbiamo vissuto 10 anni col Mes, non è facile, l'Europa viene con tanta pressione. Mai più Troika'. Ascoltate le parole… -

