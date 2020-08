Cefalù, TROMBA D’ARIA irrompe in spiaggia fra i bagnanti. Video impressionante (Di giovedì 6 agosto 2020) Una TROMBA marina si è abbattuta nel tardo pomeriggio del 5 agosto sulla località marittima siciliana. Il vortice, nato in mare si è poi spinto sulla terraferma, creando non poco scompiglio, anche se non ci sono stati feriti o danni di grossa entità. Il Video mostra nel dettaglio quanto successo, con le riprese ravvicinate della TROMBA d’aria. Tutto è successo attorno alle ore 19, quando lentamente la TROMBA marina si avvicina alla spiaggia, generando un fuggi fuggi tra i bagnanti presenti. Le immagini mostrano come il vortice, che sembra apparentemente innocuo, arrivi ancora attivo in spiaggia, dove risucchia tanta sabbia e fa irruzione nel parcheggio di auto. Sono volati alcuni oggetti e sono stati sradicati alcuni ... Leggi su meteogiornale

GDS_it : #Maltempo, oggi allerta gialla in Sicilia: il video della tromba d'aria che ha terrorizzato #Cefalù… - JuanjoVillena : RT @leseieventisei_: Oggi tromba d’aria a #cefalù ?? - InMeteo : NEWS: Tromba marina su Cefalù tocca terra e diventa tornado: paura tra la gente - kotie0 : RT @leseieventisei_: Oggi tromba d’aria a #cefalù ?? - infoitinterno : Paura in spiaggia: tromba marina a Cefalù -

