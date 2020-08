Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser amore al capolinea? La verità sulla coppia (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo Belen Rodriguez tornata single da qualche settimana anche Cecilia, sorella minore della showgirl, sembra non passare un periodo felice con il fidanzato Ignazio Moser. coppia stabile da circa tre anni, i due si sono conosciuti all’interno del Grande Fratello Vip dove la piccola Rodriguez ha partecipato insieme al fratello Jeremias. La passione fra Cecilia e Ignazio è scoppiata quasi subito e nonostante le prime esitazioni della ragazza ufficialmente fidanzata con Francesco Monte che ha assistito insieme al pubblico alla nascita del nuovo amore, la sorella di Belen ha poi capito d’essere sinceramente travolta dal bellissimo giovane Moser. Ignazio e ... Leggi su quotidianpost

