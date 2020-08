Bonus 600 e 1000 euro anche a giugno e luglio ma non per tutti (Di giovedì 6 agosto 2020) Per i lavoratori che hanno subito danni dall’emergenza coronavirus e che non possono fruire di cassa integrazione e altri aiuti, è stato confermato anche per giugno e luglio il Bonus da 600 e 1000 euro. La proroga del beneficio, in ogni caso, non copre tutte le categorie di lavoratori che hanno beneficiato dello stesso Bonus grazie al Decreto Cura Italia e il Decreto Rilancio. Proroga Bonus 600 e 1000 euro per giugno e luglio La proroga riguarda soltanto i lavoratori stagionali, i lavoratori in somministrazione e i dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dello spettacolo, autonomi che hanno cessato o ridotto la propria ... Leggi su notizieora

MediasetTgcom24 : Dl agosto, verso indennità di 600 euro agli autonomi per quarantena #bonus - NotizieOra : Bonus 600 e 1000 euro anche a giugno e luglio ma non per tutti - lamescolanza : #dlagosto nella bozza fondo ristorazione, moratoria Pmi e bonus 600 euro lavoratori turismo e spettacolo… - PiccioneLavinia : @makexright @INPS_it Buon giorno, se ha fatto domanda a marzo e ha percepito 2 bonus da 600 euro e 1 da 1000. Le è… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Dl agosto, verso indennità di 600 euro agli autonomi per quarantena #bonus -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 600 Bonus giugno e luglio da 1000 euro e bonus 600 euro: i fortunati Trend-online.com Licenziamenti, lo stop spacca il governo: ipotesi proroga breve

I LICENZIAMENTI Per quanto riguarda i licenziamenti, questi restano preclusi per le aziende che usufruiscono degli ammortizzatori sociali. Per le altre invece, che non hanno in corso riduzioni di orar ...

Poker Online: Paolo “preferiti90” Cavanna firma il NOS. MicroMillions daily a “ferocealex”

Paolo “preferiti90” Cavanna è il vincitore del Night On Stars della notte disputatosi su Pokerstars a partire dalle 21,00 di ieri sera. Paolo è emerso su un totale di 265 giocatori iscritti, portando ...

I LICENZIAMENTI Per quanto riguarda i licenziamenti, questi restano preclusi per le aziende che usufruiscono degli ammortizzatori sociali. Per le altre invece, che non hanno in corso riduzioni di orar ...Paolo “preferiti90” Cavanna è il vincitore del Night On Stars della notte disputatosi su Pokerstars a partire dalle 21,00 di ieri sera. Paolo è emerso su un totale di 265 giocatori iscritti, portando ...