Arrivano le lattine Red Bull special edition nei tornei di League of Legends (Di giovedì 6 agosto 2020) Riot Games e Red Bull hanno siglato una partnership per fornire ai fan di League of Legends delle lattine della nota bibita energetica personalizzate e con un tema speciale per l’evento. Inoltre è stato organizzato un torneo dedicato a giocatori di esports amatori chiamato Red Bull Solo Q. Ad esso possono partecipare giocatori non professionisti di Stati Uniti e Canada. Si tratterà di sfide uno contro uno. Già l’anno scorso Riot e Red Bull hanno organizzato un torneo in cooperazione incoronando campione Tristan “Jumong” Cote-Lalumiere. Le qualificazioni per il torneo di quest’anno inizieranno sul finire dell’estate, la data precisa ancora non è stata fissata e proseguiranno con sfide uno contro uno fino ... Leggi su esports247

GROSSETO – Al via mercoledì 5 agosto l’installazione dei nuovi cestini nel centro storico, all’interno delle Mura medicee. I nuovi contenitori saranno divisi secondo due tipologie di rifiuti: indiffer ...

Oltre 2,7 milioni di visualizzazioni per il video realizzato dalla campionessa olimpica di nuoto Katie Ledecky. All’età di 23 anni, Katie Ledecky ha in mano cinque medaglie d’oro olimpiche. La nuotatr ...

