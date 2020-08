Anche Politano potrebbe essere un’alternativa a Insigne in caso di forfait (Di giovedì 6 agosto 2020) La sfida Champions contro il Barcellona si avvicina e ancora non è chiaro se Gattuso potrà contare su Insigne. Nel caso in cui il capitano non fosse al meglio il tecnico è pronto a sostituirlo ed ha ben tre alternative secondo Tuttosport Anche Gattuso attende fiducioso ed entro domani dovrà avere il responso sulle condizioni del capitano. Il coach non può permettersi il lusso di utilizzare Insigne in condizioni incerte e, pur sapendo della grande voglia che ha di sfidare il fenomeno Messi a casa sua, dovrà disporre della certezza assoluta che le condizioni fisiche di Insigne sono tornate tali da permettergli di giocare dal primo minuto senza correre rischi. Va bene l’ottimismo, ma poi dovrà prevalere la ragion di Stato e tutti quelli che andranno in ... Leggi su ilnapolista

