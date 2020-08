Abbiamo sbracato: contagi in aumento e Rt sopra 1 in undici regioni (Di giovedì 6 agosto 2020) Con gli italiani in vacanza tornano a crescere i casi di coronavirus: 402 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore. E il tasso di contagio Rt torna sopra 1 in undici regioni. "undici regioni/PPAA hanno avuto un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente che non può essere attribuito unicamente ad un aumento di casi importati", spiega il monitoraggio settimanale redatto dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore della Sanità. "Va tuttavia precisato - si legge ancora - che in alcune di queste regioni/Province autonome, seppure in aumento, il numero complessivo dei nuovi casi diagnosticati è basso (inferiore a 10 casi diagnosticati a settimana ... Leggi su iltempo

