Wta Palermo 2020, Errani supera Pliskova in rimonta e accede ai quarti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il secondo turno del Wta International di Palermo 2020 ha offerto lo scontro fra l’italiana Sara Errani e la ceca Kristyna Pliskova, in precedenza superiori rispettivamente a Sorana Cirstea ed Elise Mertens. L’azzurra ha conquistato una vittoria straordinariamente importante, rimontando uno svantaggio iniziale e concludendo mediante il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 in poco più di 2 ore. Pliskova ha dominato le fasi iniziali dell’incontro, non concedendo alcun punto nei tre game iniziali e non concedendo sostanzialmente occasioni per rientrare all’avversaria, sino al solido 6-3 primordiale. Errani ha reagito nel migliore dei modi, trovando il proprio gioco e proponendo soluzioni sia si fino che pragmatiche: solidità sensazionale e 6-4. ... Leggi su sportface

