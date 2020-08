Storica rivoluzione nel calcio: una ragazza giocherà in una prima squadra maschile (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una rivoluzione Storica. E’ quella accaduta in Olanda. Per la prima volta nella storia del calcio, una ragazza può giocare in una prima squadra maschile. La Federazione olandese ha approvato e così, Ellen Fokkema, 19 anni, entra di diritto nella storia: giocherà nell VV Foarut, quarta divisione del paese. “Gioco con questi ragazzi da quando avevo cinque anni – le parole della donna – Perché non dovrebbe essere possibile? È una vera sfida, ma questo mi entusiasma solo di più. Avevo chiesto al club se fosse possibile qualcosa e insieme abbiamo presentato la richiesta alla federazione. I miei compagni di squadra hanno anche reagito con entusiasmo al fatto che posso ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Storica rivoluzione nel calcio: una ragazza giocherà in una prima squadra maschile - - EUnterrichter : @ricmaggiolo @HuffPostItalia Ecco perchè serve un nuovo modo di pensare e di sentire l'altro e noi stessi. Una rivo… - likemybeatz : @TorreSilente @Ilconservator Grazie Angela Luisa: questa sua intuizione potrebbe portare una rivoluzione macroecono… -

Ultime Notizie dalla rete : Storica rivoluzione Rivoluzione in centro storico, nuove aree e stalli per la sosta La Provincia I racconti – Il conte di Cavour, l’uomo che fece l’Italia una vita da impenitente “Latin lover”

PERUGIA – Tutt’altro che un Adone: sì, certo, aveva gli occhi chiari ed i capelli biondi, ma era basso, rotondetto, anzi grassottello, miope. Eppure instancabile “tombeur de femmes”. Guai fidarsi dell ...

Bollette luce e gas: come funziona l’iniziativa “Azzera la tua rata” di NeN

La rivoluzione di NeN inizia nel voler dire addio ai tradizionali ... ovvero definisce per ciascuno una bolletta personalizzata mensile basata sui consumi storici, comprensiva di tutti i costi, ...

PERUGIA – Tutt’altro che un Adone: sì, certo, aveva gli occhi chiari ed i capelli biondi, ma era basso, rotondetto, anzi grassottello, miope. Eppure instancabile “tombeur de femmes”. Guai fidarsi dell ...La rivoluzione di NeN inizia nel voler dire addio ai tradizionali ... ovvero definisce per ciascuno una bolletta personalizzata mensile basata sui consumi storici, comprensiva di tutti i costi, ...