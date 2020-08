Sapore di mare: restauro in blu-ray, 90 minuti di extra e la nostalgia di un'Italia che non c'è più (Di mercoledì 5 agosto 2020) Per il nuovo blu-ray di Sapore di mare un bel restauro e un ottimo video. E grazie al DVD aggiuntivo con 90 minuti di extra, si può rivalutare un film che viaggia tra risate, sentimenti e nostalgia. Qualcuno forse potrà storcere il naso a sapere di un restauro in 4K per Sapore di mare e la conseguente nuova uscita in Blu-ray. E invece negli anni il film del 1983 di Carlo Vanzina è diventato un vero proprio cult da rivalutare, perché sotto la superficie di quella che può sembrare una banale commedia estiva, c'è forse uno dei primi tentativi di coniugare le risate ai sentimenti, puntando molto anche sull'effetto nostalgia e condendo il tutto con ... Leggi su movieplayer

ArmyRenzi : RT @ArmyRenzi: C'è un suono naturale,il canto del mare,un insieme di melodie:lo sciabordio delle onde,accarezza,abbraccia,bacia la riva,inc… - ArmyRenzi : C'è un suono naturale,il canto del mare,un insieme di melodie:lo sciabordio delle onde,accarezza,abbraccia,bacia la… - Notiziedi_it : Pizzette al sapore di mare, la ricetta veloce per uno sfizio imperdibile - R_o_b_y_50 : @mari_arena75 Buongiorno Mary, che respiri il sapore del mare in una splendida terra - marziavergani : RT @_libellula70: Quanto erano belle le cartoline “tanti saluti dal mare” e i francobolli dal sapore amaro forse perché le spedivi sempre l… -

Ultime Notizie dalla rete : Sapore mare In tavola un trionfo di sapori di mare Superbi i tagliolini alla polpa di riccio LA NAZIONE Pranzo in spiaggia? Il menù ideale per tutta la famiglia

Tutti al mare! Ma cosa portare in spiaggia per i pasti ... con la possibilità di modifiche di colore, odore, consistenza, sapore degli alimenti e in alcuni casi anche di potenziali pericoli ...

Castellammare - Noi siamo di più, l'ex sindaco Pannullo non partecipa alla manifestazione

«Io non posso pretendere che altri non partecipino ma devo alla mia coscienza il diritto di non associare la mia faccia a quella di altri». L’ex sindaco Antonio Pannullo non parteciperà alla manifesta ...

Tutti al mare! Ma cosa portare in spiaggia per i pasti ... con la possibilità di modifiche di colore, odore, consistenza, sapore degli alimenti e in alcuni casi anche di potenziali pericoli ...«Io non posso pretendere che altri non partecipino ma devo alla mia coscienza il diritto di non associare la mia faccia a quella di altri». L’ex sindaco Antonio Pannullo non parteciperà alla manifesta ...