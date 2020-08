Ratched a settembre su Netflix: cosa sappiamo sulla nuova serie con Sarah Paulson (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si scaldano i motori per un autunno all’insegna delle nuove serie in piattaforma! Netflix ha rivelato nella giornata di ieri il trailer e la locandina di Ratched, la nuova serie di Ryan Murphy in 8 episodi e con protagonista Sarah Paulson, che sarà disponibile su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 18 settembre. La serie è ispirata all’iconico e indimenticabile personaggio dell’infermiera Ratched di Qualcuno volò sul nido del cuculo, creato da Evan Romansky. Da qui prende il via una storia che sarà raccontata nella nuova serie Netflix. ... Leggi su ultimenotizieflash

